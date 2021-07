Simmons (20) wint etappe in Wallonië en neemt leiderstrui over van Groenewegen

De pas 20-jarige Quinn Simmons heeft de derde etappe in de Ronde van Wallonië op zijn naam gebracht en ook de leiderstrui gepakt. De Amerikaanse Trek-renner versloeg in de heuvelrit naar Érezée zijn Belgische medevluchter Stan Dewulf in de sprint en behaalde zijn eerste profzege.

Het venijn van de etappe zat hem in de staart met onder meer twee beklimmingen van de Côte de Beffe. Voordat de finale begon waren leider Dylan Groenewegen en nummer twee Fabio Jakobsen, beiden winnaar van een etappe, al afgehaakt.