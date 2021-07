Een blik in de glazen bol: olympiërs om in de gaten te houden

De komende twee weken gaan duizenden atleten strijden om een plekje op de olympische erelijst, wat slechts weinigen gegund zal zijn. De Amerikaanse zwemmer Michael Phelps, de man met de meeste olympische medailles (28), is er niet meer bij, maar op wie moeten we wel gaan letten?

Haar grootste concurrente op de 10.000 meter is Letesenbet Gidey uit Ethiopië. Het wereldrecord dat Hassan begin juni op die afstand liep, werd twee dagen later door Gidey alweer gebroken.

Voor atletiekcommentator Léon Haan is Sifan Hassan de sporter om naar uit te kijken. "Hassan is de topfavoriete op twee onderdelen, de 10.000 meter en de 1.500 meter." Ze heeft zich ook gekwalificeerd voor de 5.000 meter, waarop ze ook een favoriet is, maar gaat pas in Tokio zelf beslissen welke afstanden zeg gaat lopen.

De 24-jarige Amerikaan neemt een zeer imposant cv mee naar de Spelen. In november verbrak hij in één uur tijd twee wereldrecords en in 2019 verbeterde hij het wereldrecord van Phelps op de 100 meter vlinderslag. "Ik denk dat hij zes gouden medailles in Tokio kan winnen," zegt Grueter.

Commentator Jeroen Grueter beschrijft Caeleb Dressel als "de meest talentvolle zwemmer na Michael Phelps." Verslaggever Martin Vriesema is het met Grueter eens. "Dressel wordt een van de smaakmakers op dit toernooi, hij is op dit moment de beste mannelijke zwemmer ter wereld."

"Ze lijkt te spotten met de wetten van de zwaartekracht, zo indrukwekkend is haar sprongvermogen. Ze zoekt de uitdaging in het verleggen van grenzen. Ondanks haar 1 meter 42 steekt ze ver boven de rest van het veld uit", zegt Cornelissen.

Als ze weer goud op de meerkamp wint, zoals in 2016 in Rio, wordt ze de eerste turnster in vijftig jaar die op dat onderdeel goud wint op twee achtereenvolgende Zomerspelen.

Ze wordt door commentator Edwin Cornelissen omschreven als een "fenomeen" en een "grensverleggende turnster." Dat is niet voor niets. Simone Biles is de meest gedecoreerde Amerikaanse turner (de mannen meegerekend).

Roeien: Karolien Florijn

Roeien is Karolien Florijn met de paplepel ingegoten. Haar moeder Antje is een voormalig toproeister uit Duitsland en haar vader Ronald heeft twee keer goud veroverd op de Olympische Spelen: in 1988 in Seoul in de dubbeltwee en in 1996 in Atlanta in de befaamde gouden Holland Acht.

Nu is het de beurt aan de 23-jarige dochter, volgens commentator Erik van Dijk.

"De Nederlanders behoren tot favorieten in de vier-zonder en Karolien is een van de grootste talenten die we hebben. Ze heeft echt al een topsportmentaliteit en is op vroege leeftijd al erg prestatiegericht."