Facebook verwijdert bericht van Trump vanwege misinformatie over coronavirus

Facebook heeft een bericht van president Trump verwijderd. Volgens het bedrijf wordt in het bericht misleidende informatie verspreid over het coronavirus.

In het bericht stond een video van Fox News, waarin Trump zegt dat kinderen "praktisch immuun" zijn voor het coronavirus. Volgens Facebook bevat de video onjuiste beweringen over immuniteit van een groep mensen. "Dat is een overtreding van onze regels over misleidende informatie over het coronavirus."

Een tweet van Trumps campagneteam waarin dezelfde video stond, is later om dezelfde redenen van Twitter gehaald. Twitter plaatste in mei voor het eerst een waarschuwing bij tweets van Trump over de naderende presidentsverkiezingen. Hij gaf volgens het bedrijf misleidende informatie over stemmen per brief. Dat zou volgens Trump leiden tot fraude en een valse verkiezingsuitslag.

De video is nog wel op Twitter te vinden: