Hamstringblessure houdt tennisser Griekspoor nog even uit tophonderd

Tallon Griekspoor moet nog even geduld hebben met zijn felbegeerde klassering in de mondiale tophonderd. Op het tennistoernooi van Gstaad moest hij tijdens de partij tegen Benoît Paire de strijd staken vanwege een hamstringblessure.

Griekspoor had het eerste bedrijf met 6-4 verloren, waarna hij de strijd staakte na het eerste punt in de tweede set.

Hoewel Griekspoor met name in de wat langere rally's last leek te hebben van zijn kwetsuur, behield hij zijn servicegames in het begin van de partij probleemloos. De 25-jarige Haarlemmer had nog maar één punt weggegeven op zijn eigen opslag, toen hij op 4-5 ineens gebroken werd.

De als zesde geplaatste Paire was de tweede tegenstander van Griekspoor in Zwitserland, na een overwinning op Juan Ignacio Londero in de eerste ronde.

Stevige opmars

Griekspoor, voor de uitbraak van de coronapandemie nog rond de tweehonderste plek op de wereldranglijst, is zeker het laatste halfjaar bezig aan een stevige opmars. Mede dankzij de hulp van coach Raemon Sluiter is hij opgeklommen tot plek 105 op de ATP-ranking. Zondag won hij het challengertoernooi in Amersfoort.

Theoretisch gezien had Griekspoor deze week een plek bij de beste honderd kunnen bemachtigen. Al krijgt hij, indien zijn blessure meevalt, die kans de komende maanden alsnog wel.