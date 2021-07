De uitzending van 22 juli

Rutte en Kaag tijdens debat over formatie - ANP

Hoe lang duurt de formatie-impasse nog? Sinds de verkiezingen zijn er alweer 127 dagen verstreken. Daarmee is deze kabinetsformatie sinds vandaag de langstdurende sinds de Tweede Wereldoorlog. Wat kunnen we verwachten tijdens de 'formatie-vakantie'? En in hoeverre zitten de meningsverschillen tussen D66 en ChristenUnie de formatie in de weg? Politieke verslaggever Arjan Noorlander bespreekt de laatste ontwikkelingen.

Kloof tussen gevaccineerden en in niet-gevaccineerden? Met de opkomst van de deltavariant neemt ook de roep tot strengere maatregelen toe. In de Verenigde Staten nemen sommige bedrijven het heft in eigen hand door medewerkers die niet gevaccineerd zijn de toegang tot kantoor te ontzeggen. Gaan we zo'n tweedeling ook in Nederland zien? En wat betekent dat voor de positie van niet-gevaccineerden in de samenleving? Te gast is gezondheidsfilosoof Roland Pierik.