Justitie start zelf onderzoek naar dodelijk mishandeling Mallorca

Justitie in Nederland is zelf een onderzoek begonnen naar de toedracht van de dodelijke mishandeling op Mallorca, vorige week woensdag, die het leven kostte aan een 27-jarige man uit Waddinxveen. Justitie wil achterhalen wat de rol is geweest van negen jongeren uit Hilversum en Bussum, die verdacht worden van het fatale geweld. Het onderzoek in Nederland loopt parallel aan een Spaans onderzoek in deze zaak. Justitie in Spanje heeft nog niet om uitlevering van de verdachten gevraagd.

Het Openbaar Ministerie benadrukt dat het initiatief voor vervolging van de verdachten bij de Spaanse officier van justitie ligt. Maar het OM ziet voldoende rechtsgrond voor een eigen onderzoek omdat het om Nederlandse verdachten en een Nederlands slachtoffer gaat.

Op vrije voeten

De verdachten zijn nog op vrije voeten. Acht van de negen vertrokken na het incident op Mallorca spoorslags naar Nederland, de negende werd door de Spaanse politie aangehouden en ondervraagd. Hij werd vrijgelaten omdat uit beelden bleek dat hij niet betrokken was bij het geweld.

Volgens Spaanse media vielen de Gooise jongeren 's nachts een groep van vijf Nederlandse vrienden aan in Playa de Palma. Drie van de vrij raakten gewond, de vierde verloor het bewustzijn en de vijfde belandde in het ziekenhuis nadat hij hard tegen het hoofd was geschopt. Hij overleed later aan de gevolgen van hersenschade.

Beelden van de mishandeling, die bij GeenStijl te vinden zijn, zijn ook doorgestuurd naar het Openbaar Ministerie.