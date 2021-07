Politie pakt ontwikkelaar phishing software op

De politie heeft een 24-jarige man uit Arnhem gearresteerd die ervan wordt verdacht dat hij software heeft ontwikkeld voor phishing panels.

Met phishing panels kunnen websites worden opgezet waarmee criminelen mensen zover proberen te krijgen dat ze op een valse (betaal)link klikken. Die link leidt naar een valse bankensite waar de criminelen de gegevens kunnen zien die het slachtoffer invoert. Met de buitgemaakte gegevens kunnen ze vervolgens inloggen op de rekening van het slachtoffer en die helemaal leeghalen.

Belangrijkste schakel

De ontwikkelaar van phishing panels wordt gezien als de belangrijkste schakel in het phishing proces. "Zonder ontwikkelaar geen phishing", stelt de politie in een persbericht. De verdachte wordt vrijdag voorgeleid bij de rechter-commissaris in Rotterdam.

Dinsdag is ook een 15-jarige jongen aangehouden in Loenen aan de Vecht. Hij wordt verdacht van de verkoop van phishing panels. Hij is in afwachting van verder onderzoek vrijgelaten. Bij een derde verdachte, een jongen van 18 uit Hoogeveen, is gisteren huiszoeking gedaan.