Het weer wordt extremer, hoe gaan we daarmee leven?

Naast meer maatregelen tégen verdere klimaatopwarming, kunnen we ons ook meer voorbereiden op heftige buien en tropische temperaturen. Belangrijk, zeggen deskundigen, is de manier waarop we bouwen. We zetten een paar voorbeelden van klimaatproof stedenbouw op een rij:

De kans is heel reëel dat hoogwater ook in Nederland de komende jaren wél een keer tot slachtoffers leidt. Want door klimaatverandering wordt extreem weer, steeds normaler.

Limburg is vorige week tijdens het hoogwater van de Maas " door het oog van de naald gekropen ". Er was veel schade, maar er vielen geen doden zoals in Duitsland en België.

Koelen zonder airco

"Wij zijn niet ontworpen voor het klimaat van 2050, en dat zie je met name aan hoe we bouwen ten aanzien van hitte", zegt Andy van den Dobbelsteen, hoogleraar duurzame bouw. "We bouwen nog steeds voor een kouder klimaat."

Van den Dobbelsteen bedacht een nieuwe technologie om gebouwen te koelen zonder airconditioners. Die hebben namelijk als nadeel dat ze vrij veel stroom kosten en warme lucht weer naar buiten blazen. "Niet erg sociaal voor de buren."

Zijn mechanisme zuigt lucht aan via de bodem. "Die heeft in Nederland een constante lage temperatuur van 11, 12 graden, dus lucht die daar doorheen stroomt wordt voorgekoeld."

Zonwering

Wat bij jou binnen ook veel graden kan schelen: zonwering. Het is misschien een voor de hand liggende maatregel, maar veel huizen in Nederland zijn er niet mee uitgerust. "Veel nieuwbouwwoningen hebben een strakke afwerking van glas, waar dan later een oplossing voor bedacht moet worden om de hitte weg te werken", zegt Van den Dobbelsteen.

"We houden van grote ramen, want we hebben periodes met weinig daglicht in de winter, maar dat zorgt in de zomer voor een groot probleem. Een airconditioner moet corrigeren wat in het ontwerp is fout gegaan."

Architecten zouden zonwering standaard moeten opnemen in hun ontwerpen, vindt Van den Dobbelsteen. "In Nederland hebben we een strakke en sobere architectuur, waar we internationaal om vermaard zijn. Dat betekent vaak ook: geen obstakels aan de buitenkant. Dat zou wel moeten want dat is mooier en vormt minder onderhoud dan wanneer je achteraf een scherm voor een gevel hangt."

Zo kunnen gebouwen ontworpen worden met veel meer groen om het zonlicht tegen te houden: