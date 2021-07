Brazilië met Antony in vermakelijk duel langs Duitsland, Mexico vernedert Frankrijk

Brazilië is het olympisch voetbaltoernooi in Tokio donderdag goed begonnen. 'De Goddelijke Kanaries' waren met 4-2 te sterk voor Duitsland.

Op de Olympische Spelen van 2016 stonden deze twee landen nog tegenover elkaar in de finale. Brazilië won destijds na strafschoppen de gouden plak. Ook nu trok Brazilië aan het langste eind.

Richarlison was met drie doelpunten de grote man bij de Brazilianen. Hij had slechts een halfuur nodig voor zijn hattrick. Naast Richarlison stonden ook Ajacied Antony en de 38-jarige dispensatiespeler Dani Alves in de basis.