Limburgse bestuurders willen andere aanpak wateroverlast: 'Met één project ben je er niet'

De gemeente Valkenburg, het Waterschap Limburg en de provincie Limburg willen een andere, structurele aanpak om toekomstige overstromingen te voorkomen. De huidige aanpak volstaat niet meer, mede vanwege de klimaatverandering, zeggen de bestuurders.

De burgemeester van Valkenburg, de dijkgraaf en de Limburgse gedeputeerde Lia Roefs deden de oproep in een gezamenlijke persconferentie. De kosten voor de nieuwe aanpak kwamen daarin niet aan bod.

Het Waterschap Limburg benadrukt dat met name de beken meer aandacht vergen. "Dat is een nieuw element in de aanpak, maar hierbij geldt: elke druppel telt." Verder willen de bestuurders dat er met een "helikopterblik" naar de waterproblemen wordt gekeken. "Met één project ben je er niet", zei gedeputeerde Roefs.

Die helikopterblik moet zich niet beperken tot de nationale grens, stelde dijkgraaf Patrick van der Broeck. "We ontvingen naast het water uit de hemel ook het water uit de Ardennen en de Eiffel. We kennen Limburg als het hoogste punt van Nederland, maar het is laagste punt van de Euregio Maas-Rijn." Dat is een samenwerkingsverband met naburige Belgische en Duitse regio's.

Zo zag de watersnood eruit vanuit de lucht: