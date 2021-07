Complotdenker Micha K. opgepakt in Noord-Ierland

In Noord-Ierland is de gezochte complotdenker Micha K. opgepakt, onder meer voor bedreiging van Jaap van Dissel. K. werd woensdag vastgezet op verzoek van het Openbaar Ministerie in Den Haag.

Op 7 augustus moet de complotdenker voor de rechter in Noord-Ierland verschijnen. Die besluit over uitlevering aan Nederland.

K. wordt verdacht van opruiing en bedreiging van meerdere mensen, onder wie burgemeester Van der Kamp van Bodegraven-Reeuwijk. Hij wordt gezien als een van de oprichters van 'Red Pill Journal', waarmee via sociale media complottheorieën worden verspreid.

De complotdenker is eerder veroordeeld voor bommeldingen, vernielingen en belediging. Hij heeft nog ruim een half jaar gevangenisstraf uitstaan voor smaad en laster tegen de hoofdredacteur van de NOS en bedreiging van een Telegraaf-journalist.

Aanhoudingsverzoek

In Noord-Ierland probeerde K. zijn straf te ontlopen. Volgens een woordvoerder van het OM in Den Haag lagen er meerdere Europese aanhoudingsverzoeking tegen hem. Het is onbekend waar hij precies werd opgepakt.

Begin juni werd Wouter R. veroordeeld tot negen maanden gevangenisstraf waarvan drie voorwaardelijk voor opruiing tegen Jaap van Dissel en bedreiging van de advocaat van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

Hij is een van de drie mannen die de RIVM-directeur op sociale media ongefundeerd in verband brengen met vermeende satanisch-rituele kindermoorden in Bodegraven in de jaren 80. De andere verdachten zijn Micha K. en Joost K.