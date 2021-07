Van der Poel nu pas naar Tokio: 'Twee dagen om parcours te verkennen voldoende'

"Ik heb nog twee dagen om het parcours te verkennen, dat is voldoende. Dat doe ik bij wereldbekerwedstrijden ook", zegt Van der Poel, die niet kan inschatten of de olympische baan hem ligt. "Ik heb er nog niet op gereden, enkel wat beelden gezien."

Van der Poel reed een paar weken geleden als wielrenner nog zes dagen in de gele trui van de Tour de France. Op 4 juli stapte hij uit de ronde, om zich volledig te richten op het volgende project. "Om weer een beetje gevoel krijgen op de mountainbike. Het verschil is groot, tussen de mountainbike en de wegfiets."

Mathieu van der Poel is pas vier dagen voor zijn olympische wedstrijd naar Tokio afgereisd. Dan heeft hij precies genoeg tijd over om zich goed voor te bereiden op de mountainbikewedstrijd, waarin hij als medaillekandidaat geldt.

Zijn eerste deelname aan de Tour was hem goed bevallen, maar op voorhand was al bekend dat hij niet de ambitie had Parijs te halen.

"Door de rare kalenderplanning was het moeilijk te combineren met de Spelen. Ik wilde achteraf geen spijt krijgen dat ik te lang in de Tour was gebleven, ik denk dat het mooi is geweest", aldus Van der Poel, die naar eigen zeggen weer fris op de mountainbike kan stappen.

Maandag en dinsdag races

"Ik heb nog wel regelmatig naar de Tour gekeken als ik zelf niet op de fiets zat. Van de meeste etappes heb ik de finale wel gezien", vervolgt hij. "Toch wel een beetje met een dubbel gevoel."

Van der Poel en Milan Vader komen maandag 26 juli namens Nederland bij het mountainbiken in actie, een dag later is het de beurt aan Anne Tauber en Anne Terpstra bij de vrouwen.