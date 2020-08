Oppositiedemonstraties in Minsk verboden in aanloop naar gespannen verkiezingen

Alle campagnebijeenkomsten van de Wit-Russische oppositie in Minsk zijn de rest van de week verboden. Op de beoogde locatie voor de demonstraties zijn er plots wegwerkzaamheden gepland. Ook in andere steden zijn oppositiedemonstraties door de autoriteiten verboden.

Komende zondag gaan de Wit-Russen naar de stembus voor de presidentsverkiezingen. Zittend president Aleksandr Loekasjenko, die de voormalige Sovjetrepubliek sinds 1994 met harde hand leidt, hoopt voor de zesde keer te worden gekozen.

De afgelopen weken gingen in verschillende steden in Wit-Rusland tienduizenden demonstranten de straat op om campagnebijeenkomsten van oppositiekandidaat Svetlana Tichanovskaja bij te wonen. Ze is de vrouw van een voormalig presidentskandidaat die sinds mei in de cel zit. Zij heeft zijn rol als oppositieleider overgenomen en heeft in korte tijd aan populariteit gewonnen.

Vorige week gingen naar schatting 63.000 betogers de straat op in Minsk. Dat was volgens waarnemers het grootste protest in jaren: