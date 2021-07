Nederland grotendeels donkerrood op nieuwe kaart van Europees gezondheidsinstituut

De Europese gezondheidsorganisatie vernieuwt de kaart elke week en kijkt daarbij naar het aantal positieve tests. Een gebied krijgt de code rood als er 200 tot 499 besmettingen zijn per 100.000 inwoners over de afgelopen 14 dagen, of als meer dan 4 procent van de tests positief is en er 75 tot 499 besmettingen zijn per 100.000 inwoners over de afgelopen 14 dagen.

Het RIVM zei dinsdag een "voorzichtige stabilisatie" te zien van het aantal coronabesmettingen; het aantal besmettingen steeg de afgelopen week met een derde.

Ook andere gebieden verkleuren

Ook gebieden in bijvoorbeeld Spanje kleuren van rood naar donkerrood: Valencia, Mallorca en Ibiza. Ook Kreta gaat van rood naar donkerrood. Delen van Frankrijk en Sicilië, Sardinië, Venetië en Rome in Italië kleuren van groen naar oranje.