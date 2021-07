Gemis vader groot voor geëmotioneerde Sanne Wevers: ‘Blijft heel pijnlijk’

Wevers over ontbreken vader in Tokio: 'Gemis heel erg groot' - NOS

De turnbond besloot in april om vader Wevers en andere persoonlijke trainers van de Nederlandse turnploeg thuis te laten . Wevers ging in beroep en kreeg gelijk, maar die beslissing werd vervolgens in hoger beroep weer van tafel geveegd.

Het ontbreken van haar vader en coach Vincent Wevers in Tokio doet nog altijd veel pijn bij turnster Sanne Wevers. "Het gemis is heel erg groot", zo zei een zichtbaar geëmotioneerde Wevers bij de podiumtraining in de Ariake turnhal in Tokio.

Loslaten of niet, het gemis van haar vader in Tokio is heel erg groot is. "We hebben wel contact en we proberen ook zoveel mogelijk de strategie te bepalen. We hebben vijf jaar voorbereiding samen meegemaakt. Het blijft heel pijnlijk om het nu alleen te moeten doen."

Wevers is blij dat haar zus Lieke wel met haar in Japan is. "Gelukkig staan Lieke en ik hier wel samen. En we hebben een mooi team. Nu moeten we die kwalificatie vol ingaan. Dat is taak één."

Sanne Wevers verdedigt in Tokio haar olympische titel op de balk. Ze gaat zich zondag proberen te kwalificeren.