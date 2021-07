Schloesser-Bayardo mikt na handbooghuwelijk op medaille voor Oranje

Het grootste deel van het jaar zijn ze samen. Of thuis in Nuth, waar ze veelal hun trainingsuren maken op hun eigen baan achter hun huis, of tijdens de wedstrijden die zich over de hele wereld afspelen. Guatemala, Lausanne, Parijs, Amerika: het echtpaar verliest elkaar amper uit het oog. Alleen in Tokio is het niet mogelijk.

Die bijnaam verdiende hij door in 2015 in Nîmes als eerste alle zestig pijlen (600 punten) tijdens een wereldbekerwedstrijd in de roos te schieten. Maar in tegenstelling tot zijn vrouw schiet Schloesser op het niet-olympische onderdeel compound. En dus zit hij vrijdagnacht thuis in Nuth voor de televisie.

Schloesser-Bayardo (ook 27) doet in Tokio voor Nederland een gooi naar olympisch eremetaal op het onderdeel recurve. "Zij leeft hier vier jaar naartoe. Ik leef van wedstrijd naar wedstrijd", zegt de achtergebleven Mike Schloesser, in de handboogwereld bekend als 'Mr Perfect'.

Inmiddels is ze redelijk ingeburgerd in het Limburgse leven, mede dankzij haar echtgenoot. Boogschutter Gabriela Schloesser-Bayardo, geboren in Mexico, moet het echter de komende weken zonder haar steun, toeverlaat en trainingsmaatje Mike (27) doen.

Mike, wereldkampioen in 2013, ontbreekt omdat compound nu eenmaal niet olympisch is, maar vooral omdat de Olympische Spelen in Tokio vanwege het coronavirus zonder publiek en dus zonder familie van de aanwezige sporters plaatsvinden.

Recurve is wel olympisch. De schutter beschikt over een veel simpeler vizier, zonder lens, waarmee hij of zij de pijl kan richten. De afstand tot het bord bedraagt zeventig meter.

Compound is een niet-olympisch onderdeel. Bij deze boog is het toegestaan om meer hulpmiddelen te gebruiken, zoals een tweede richtpunt en een mechanische losser. Dat maakt het mogelijk om nauwkeuriger te schieten. De afstand tot het bord (blazoen) is bij dit onderdeel vijftig meter.

Inmiddels is ze een inburgeringscursus verder, spreekt ze de taal, is ze in bezit van een Nederlands paspoort, kent ze de plaatselijke snackbar en is ze gewend aan het Nederlandse leven.

"Dat leek ons de beste keuze", zegt Mike, die zichzelf niet zo snel in Mexico zag wonen. Gabriela heeft de overgang van het drukke leven in metropool Mexico-Stad naar het rustige plaatsje in Zuid-Limburg inmiddels verwerkt. "We hebben wel wat hobbels moeten overwinnen", kijkt ze terug op de beginfase.

De twee handboogschutters kregen jaren geleden via hun sport een relatie, In eerste instantie reisden ze op neer tussen de wedstrijden en tussen Mexico en Nederland, maar uiteindelijk kozen ze voor Nuth in Limburg als thuisbasis.

"Ik denk dat Nederlandse meisjes niet zo snel voor handboogschieten kiezen of liever voorrang geven aan school. Maar momenteel is er wel talent."

Zelf is ze de eerste vrouwelijke recurve-schutter in 25 jaar die voor Nederland actief zal zijn op de Spelen. De laatste was Christel Verstegen in 1996 (Atlanta). "Toen ik in Nederland kwam, was het niveau bij de vrouwen op recurve niet heel erg hoog. Als ik aan wedstrijden deelneem, krijg ik ook vaak de vraag: waarom zijn de Nederlandse mannen zo goed en de vrouwen niet?", vertelt Schloesser-Bayardo.

Op de vraag of ze dan een Nederlandse of Mexicaanse vlag ophangt, volgt een grote grijns. "Nederlands met een vleugje Mexico", klinkt het gevat. "De Mexicanen zijn bij handboogschieten goed vertegenwoordigd in Tokio. Het vrouwenteam heeft zich opnieuw geplaatst en in het Amerikaanse team zit ook nog een Mexicaans meisje. Dat zijn dus vijf deelneemsters."

Schloesser-Bayardo deed vijf jaar geleden in Rio de Janeiro nog voor haar geboorteland mee aan de Spelen (vijfde in de landenwedstrijd). "Nederland en Mexico zaten naast elkaar op het olympisch complex", herinnert ze zich nog goed. "Nu zullen we ook wel weer bij elkaar in de buurt zitten."

Bij Bayardo, geboren in Tijuana, was het qua sport ook geen liefde op het eerste gezicht. Ze kwam via een schoolprogramma in aanraking met handboogschieten. "Ik vond het vooral heel saai", kijkt ze terug naar het begin.

Ze had echter wel talent, verhuisde naar Mexico-Stad en bouwde aan een topsportloopbaan. "Ik begin nu aan mijn tweede Olympische Spelen en ik heb er mijn man aan overgehouden", klinkt het vrolijk op de vraag wat de sport haar heeft gebracht.

Toen corona een streep zette door de Spelen in 2020, zakte haar motivatie in eerste instantie wat weg. Ze had net haar Nederlandse paspoort ontvangen, maar er waren geen wedstrijden. Trainen gebeurde alleen thuis op de baan in de flinke tuin achter het huis. Contact met haar ouders in Mexico was er slechts via Facetime.

Aangepaste bruiloft

Haar ouders waren er ook niet bij toen het stel vorig jaar augustus in Nederland trouwde. "Er waren vanwege alle beperkingen 35 mensen op de bruiloft. Twee dagen erna mochten nog maar zes man op bezoek komen", zegt Mike.

"We gaan onze bruiloft nog een keer overdoen in Mexico, maar wel als we weer een normaal feest kunnen houden", voegt zijn vrouw toe.

Maar eerst de Olympische Spelen. Waar Mike normaliter bij zo'n beetje alle wedstrijden van zijn vrouw aanwezig is, moet ze zich nu zonder zijn support zien te redden. De compoundschutter weet dat dat geen probleem zal opleveren.

"Haar sterkste kant is dat ze een vechter is. Ook als een ronde een keer niet zo goed verloopt, is ze in staat dat van zich af te zetten en terug te vechten."