Rotterdamse haven nog niet terug op niveau van voor corona, wel containerrecord

De Rotterdamse haven is nog niet helemaal hersteld van de coronacrisis. Ondanks een flinke toename ten opzichte van 2020 is de overslag vergeleken met de eerste zes maanden van 2019 nog altijd 4 procent minder. Dat blijkt uit de halfjaarcijfers van het Havenbedrijf Rotterdam.

Het volume aan containers was daarentegen nog nooit zo hoog. "We hebben problemen rond de stremming in het Suezkanaal naadloos weten op te lossen", zegt president-directeur Allard Castelein van het Havenbedrijf. Ook de Brexit heeft in Rotterdam geen grote problemen veroorzaakt.

Er was het afgelopen halfjaar ook veel vraag naar kolen voor stroomopwekking en ijzererts. De kolenoverslag steeg met bijna 36 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, die van ijzererts met 34 procent. Dat over de hele linie de volumes van 2019 nog niet zijn gehaald ligt aan de nog altijd lagere overslag van olieproducten.

Stikstofruimte nodig

Om de haven te verduurzamen wordt gewerkt aan tientallen projecten rond bijvoorbeeld groene waterstof en het afvangen en opslaan van CO2. Maar die dreigen volgens Castelein niet door te gaan als er zoals nu niet voldoende stikstofruimte is. "Er komt een moment dat een bedrijf een besluit moet nemen, en als ze dan geen zekerheid hebben dreigt zo'n investering weg te lopen."

Het havenbedrijf roept het demissionaire kabinet daarom op om besluiten te nemen. "Je kunt niet als je al twee jaar in zo'n impasse zit denken dat dat alsmaar voort kan duren", zegt Castelein.

Wat betreft de vooruitzichten voor de rest van het jaar is het Havenbedrijf positiever. De economie trekt aan, evenals de wereldhandel. Het verdere verloop van de pandemie blijft wel een onzekere factor.