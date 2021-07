Nog geen paniek in Nederlands kamp om corona: 'Doet wel pijn, heb daar verdriet van'

Van den Hoogenband over corona: 'Vreselijk voor de sporters en ook het staflid' - NOS

De drie coronagevallen onder de Nederlandse afvaardiging in Tokio zijn voor chef de mission Pieter van den Hoogenband geen reden tot paniek. "Maar het doet me wel pijn, ik heb daar verdriet van."

Woensdag zag skateboardster Candy Jacobs haar deelname aan de Olympische Spelen in rook opgaan, een dag later volgden taekwondoka Reshmie Oogink en een staflid van de roeiploeg. Ze moesten het kamp direct verlaten en zitten nu eenzaam afgezonderd van wat een groot feest voor ze had moeten worden.

"Dit is helaas een scenario waar we al over hadden nagedacht", zegt Van den Hoogenband. "Vreselijk voor de sporters en ook het staflid."

Extra tests allemaal negatief

Volgens Van den Hoogenband zijn ze alle drie niet in nauw contact geweest met andere teamleden. Iedereen die eventueel in contact zou zijn geweest met het drietal, is al naar een andere plek gebracht. En alle extra tests waren negatief.

Jacobs, Oogink en het staflid waren overigens alle drie gevaccineerd.