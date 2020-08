Formule E-coureur De Vries piekt, maar wel net naast podium in Berlijn

Na 158 dagen wordt er ook in de Formule E weer geracet - NOS

Bij de herstart van de Formule E is Nyck de Vries net naast het podium geëindigd. De Nederlander werd op het circuit van Berlijn op slechts vier tienden van een seconde vierde, vlak achter de regerend wereldkampioen in de Formule E, de Brit Sam Bird.

António Félix da Costa, die tevens met 97 punten riant aan de leiding gaat in het kampioenschap won de race in Berlijn. De Vries staat met dertig punten op de twaalfde plek.

Het circuit, dat is aangelegd op de voormalige luchthaven Tempelhof, is de komende dagen het decor voor de herstart en ook meteen de afronding van het Formule E-seizoen. De Vries zette met zijn vierde plek wel zijn beste prestatie tot nu toe neer in de Formule E.