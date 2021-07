Geen Spelen en einde carrière voor taekwondoka Oogink na positieve coronatest

"Ik heb er geen woorden voor" aldus Oogink. "Ik heb er alles aan gedaan en keihard gewerkt om hier te komen, ook na mijn zware knieblessures. En nu houdt het op deze manier op. Dit is het einde van mijn carrière."

Taekwondoka Reshmie Oogink mist de Olympische Spelen vanwege een positieve coronatest. De 31-jarige Almelose moet volgens het protocol van de organisatie een periode van tien dagen in isolatie. Dat betekent dat ze niet mee kan doen aan het taekwondo-toernooi, dat zaterdag begint.

Derde besmetting

Naast de besmetting van Oogink is ook een staflid van de roeiploeg positief bevonden. Samen met Oogink komt daarmee het aantal besmettingen binnen het Nederlandse team op drie.

Woensdag werd al bekend dat skateboardster Candy Jacobs niet in actie kan komen op de Spelen door een positieve coronabesmetting. Ook zij moet tien dagen in isolatie in Tokio.