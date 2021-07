Noorwegen herdenkt aanslagen Oslo en Utøya

In de Noorse hoofdstad Oslo is tien jaar na de terroristische aanslagen door Anders Breivik een nationale herdenkingsceremonie gehouden. Bij de bomaanslag in Oslo en de schietpartij op een politiek jeugdkamp op het eilandje Utøya kwamen 77 mensen om het leven.

Bij de sobere herdenking bij het glazen monument met daarop de namen van de slachtoffers waren tientallen mensen, onder wie kroonprins Haakon en zijn vrouw prinses Mette-Marit.

Onder anderen premier Erna Solberg hield een toespraak, waarin zij zei dat het pijn doet om terug te denken aan deze dag. "We mogen haat niet de vrije loop laten." Ook secretaris-generaal Jens Stoltenberg van de NAVO, premier ten tijde van de aanslagen, was erbij.

Verder was er een toespraak van Astrid Hoem, die de moordpartij op Utøya overleefde en nu de leider is van de AUF, de jongerenafdeling van de Noorse sociaal-democratische partij. Breivik richtte zich met het bloedbad tegen de AUF, die elk jaar jeugdkampen op het eiland houdt. "Als we nu zeggen dat we haat en racisme niet accepteren, kunnen we de belofte Nooit meer 22 juli ook waarmaken", zei ze.

Acht jongeren lazen de namen van de slachtoffers voor. Daarna werden er kransen gelegd en werd een moment stilte gehouden.

Meer herdenkingen

Kroonprins Haakon spreekt vanmiddag op Utøya, dat bijna 30 kilometer ten noordwesten van Oslo ligt. Koning Harald en koningin Sonja herdenken het drama in de Dom van Oslo, waarna in heel Noorwegen kerkklokken zullen luiden. Vanavond is er ook nog een herdenkingsplechtigheid in Oslo.