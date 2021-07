China wil geen nieuw onderzoek naar laboratoriumtheorie coronavirus

China is tegen het plan van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om nogmaals onderzoek te komen doen naar de herkomst van de uitbraak van het coronavirus. Een onderzoeksteam, met viroloog Marion Koopmans, ging dit voorjaar naar het land om onderzoek te doen in en rond de metropool Wuhan, die wordt beschouwd als de bakermat van het virus.

Het team concludeerde dat het virus waarschijnlijk van een vleermuis naar een ander dier en vandaar naar de mens is overgegaan, maar er waren nog veel onbeantwoorde vragen.

Kritiek

De WHO-missie kreeg veel kritiek. Zo zou China geen volledige openheid gegeven hebben en bijvoorbeeld ruwe data achter hebben gehouden. De onderzoekers spraken ook van politieke druk. De Deense onderzoeksleider Peter Ben Embarek zei daarover dat "natuurlijk niemand wil dat de oorsprong van een uitbraak in zijn achtertuin ligt".

De Wereldgezondheidsorganisatie stelde daarom voor om vervolgonderzoek te doen in China. Dat zou zich ook moeten richten op markten en laboratoria in het gebied waar het virus eind 2019 voor het eerst werd vastgesteld. Het team met Koopmans vindt het niet erg waarschijnlijk dat het virus vanuit een laboratorium als het Wuhan Institute of Virology is verspreid. Toch nemen onder meer de Verenigde Staten dat scenario wel degelijk serieus. President Biden heeft zijn inlichtingendiensten aangespoord dat goed uit te zoeken.

Politiseren

China heeft al opgeroepen het onderzoek naar de herkomst van het virus niet te "politiseren" en geeft tegengas. Een groep prominente Chinese experts beklemtoonde in Peking dat de theorie dat het virus uit een laboratorium komt "volslagen onmogelijk" is.