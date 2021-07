Feyenoord in de Conference League, op avontuur tegen clubs die bijna niemand kent

De vernedering na een mislukt seizoen is compleet, klonk het nadat Tottenham Hotspur zich op de laatste speeldag had gekwalificeerd voor de nieuwe Conference League. Feyenoord weigerde na plaatsing om trainer Dick Advocaat zijn bonus voor het behalen van Europees voetbal uit te keren.

Een Europees avontuur is het zeker, deelname aan dat nieuwe clubtoernooi. Feyenoord trapt af in Kosovo, voor mogelijk een succesvolle campagne richting de grote finale in Tirana.

"In Albanië, dat is een van de Europese trips met Feyenoord die ik me nog goed herinner", zegt voormalig speler Regi Blinker. "Toen was het heel erbarmelijk daar. We namen geen enkel risico, hadden zelfs onze eigen kok mee. Tijdens zo'n wandeling door de stad krijg je wel een stukje van het land mee. Dat was ingrijpend, wat we daar zagen."

Barre avonden in verre oorden

Hoewel er in dertig jaar veel is veranderd, doemen er door de Conference League toch herinneringen op aan barre avonden in verre oorden.

Met trots introduceerde de Europese voetbalbond een derde toernooi, om ook clubs uit de kleinere competities een podium te bieden de strijd aan te gaan met de gevestigde orde. Zeker in de voorronden leidt dat tot een kennismaking met een stortvloed aan namen waar de gemiddelde voetbalkenner nog nooit van heeft gehoord.