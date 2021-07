Arnhem verbreekt stedenband met Wuhan vanwege behandeling Oeigoeren in China

Arnhem verbreekt na ruim twintig jaar de stedenband met de Chinese stad Wuhan vanwege schending van de mensenrechten van de Oeigoerse moslimminderheid in China. Uiteindelijk kreeg het voorstel een meerderheid in de raad.

De stedenband, die bestaat sinds 1999, zou goed zijn voor tientallen arbeidsplaatsen. Burgemeester en wethouders van Arnhem en een deel van de raad wilden eerst nog in gesprek gaan met het bestuur van Wuhan, maar daar ging de raad niet in mee.

Nederlandse Oeigoeren en sympathisanten demonstreerden voorafgaand aan de stemming en voerden gesprekken met raadsleden. "Als ik dan zo'n groep mensen zie staan en een man vertelt mij dat hij negentien van zijn familieleden al vier jaar lang niet heeft gezien omdat ze vermist zijn, dan draagt dat wel bij aan het complete beeld en versterkt dat het gevoel dat wij hier als Arnhem niet aan moeten deelnemen", zegt GroenLinks-raadslid Tülay Gemici tegen Omroep Gelderland. Haar partij besloot alsnog voor het verbreken van de stedenband te stemmen.

Stelselmatig onderdrukt

Ahmedjan Kasim is een van de Oeigoeren die woensdag met de raadsleden spraken. Hij is heel blij met deze stap. "Dit had ik echt niet verwacht. Echt goed."

Een paar weken geleden deed hij al een oproep om de stedenband te verbreken, maar toen leek het er nog op dat een meerderheid voor het behouden ervan zou stemmen.

De afgelopen jaren komt er mondjesmaat informatie naar buiten over het lot van de Oeigoeren in China. De moslimminderheid in het westen van het land wordt stelselmatig onderdrukt. Naar schatting zijn al meer dan een miljoen Oeigoeren in Chinese strafkampen tewerkgesteld. De Tweede Kamer stelde recent dat er sprake is van genocide.