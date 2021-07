Familie en vrienden nemen afscheid van Peter R. de Vries

Familie, vrienden en anderen die Peter R. de Vries persoonlijk hebben gekend nemen vandaag afscheid van de vermoorde misdaadverslaggever in theater Carré in Amsterdam. Duizenden mensen brachten daar gisteren al een laatste eerbetoon aan hem.

Iedereen die dat wilde kon gisteren afscheid nemen van De Vries. In theater Carré liep het publiek langs de baar van de vermoorde misdaadverslaggever. Uiteindelijk hebben 7500 mensen dat gedaan.

Al vanaf 's ochtends vroeg ontstond er een rij voor Carré. De eerste mensen waren om 07.00 uur aanwezig. De deuren zouden eigenlijk om 20.00 uur sluiten, maar de toestroom was zo groot, dat de laatste belangstellende rond 22.00 uur naar binnen ging.

Zo veel bloemen

Een man vooraan in de rij noemde De Vries een held. "Ik vind het heel erg, het doet me heel erg zeer", zei een mevrouw verderop in de rij. "Het is hartverscheurend, ik krijg er kippenvel van."

De wachttijd bedroeg volgens de politie op enig moment drie uur. Vanwege de felle zon werd er water uitgedeeld aan het publiek. Eenmaal binnen konden de mensen langs de kist lopen, die omringd werd door bloemen. Ook stond er een grote foto van De Vries.

Bij het verlaten van het theater waren veel mensen emotioneel. "Het overweldigt me, zo veel bloemen", zei een van de bezoekers. "Het komt meer binnen dan je van te voren denkt", zei een ander.