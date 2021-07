Afscheid Peter R. de Vries: plechtigheid voor genodigden in Carré begonnen

De uitvaartplechtigheid voor familie, vrienden en anderen die Peter R. de Vries persoonlijk hebben gekend, is begonnen. In theater Carré in Amsterdam nemen ze afscheid van de vermoorde misdaadverslaggever.

Peter R. de Vries werd op 6 juli neergeschoten in het centrum van Amsterdam. In een interview met de Volkskrant vertelt zijn partnerover hun leven samen. Op tv kwam De Vries soms dwingend en ongeduldig over, zegt ze, "maar als hij iets voor een ander kon betekenen, stapte hij altijd over zijn eigen belangen heen. Hij was ontzettend liefdevol en genereus."

De vrouw moet voor haar veiligheid anoniem blijven en koos daar ook tijdens hun relatie voor. Over de veiligheid van De Vries voerde ze felle gesprekken met hem. Ze was erop tegen dat hij vertrouwenspersoon werd van de kroongetuige in het Marengo-proces.

"Maar ik begreep ook waarom hij dit wilde doen: als misdaadverslaggever van dat kaliber wil je betrokken zijn bij zo'n megastrafzaak. Maar nu zit ik wel met de vraag of ik meer had kunnen doen om hem ervan te weerhouden."

Beveiliging

Ze hoopt op een dag antwoord te krijgen op de vraag of justitie juist heeft gehandeld wat betreft zijn beveiliging. "Als je weet dat van de kroongetuige al een broer en een advocaat zijn doodgeschoten, en je weet ook dat Peter elke dag dezelfde route aflegt van en naar RTL Boulevard, en je beveiligt die routes niet, vind ik dat onbegrijpelijk."

De Vries overleed op 15 juli in het ziekenhuis in Amsterdam. Tot zijn dood liet ze in het ziekenhuis iedere dag op haar telefoon 'hun liedje' The first time ever I saw your face van Roberta Flack horen. Dat zal ook op de uitvaart te horen zijn.