Bertens treft Vondrousová in eerste ronde olympisch tennistoernooi

Kiki Bertens stuit in de eerste ronde van het olympisch tennistoernooi, dat op op hardcourt wordt gespeeld, op Marketa Vondrousová. De 22-jarige Tsjechische is de mondiale nummer 41 en verloor in 2019 de finale op Roland Garros.

De 29-jarige Bertens, die tien titels op de WTA tour veroverde en in Tokio als zestiende is geplaatst, speelt in Japan haar laatste toernooi en bergt dan haar tennisrackets op. Ze verloor in 2018 op de US Open het enige eerdere duel met Vondrousová, die nog geen toernooizege boekte.

Dubbelspel

In de eerste ronde van het dubbelspel stuit Bertens samen met Demi Schuurs op het Franse koppel Kristina Mladenovic/Caroline Garcia. De Françaises, die in 2016 samen de titel op Roland Garros pakten, zijn in Tokio ongeplaatst. Bertens en Schuurs zijn als derde geplaatst.

Het duo Wesley Koolhof/Jean-Julien Rojer, de nummer acht van de plaatsingslijst bij het mannendubbel, begint het toernooi met een wedstrijd tegen de Belgen Sander Gillé en Joran Vliegen.

De loting voor het gemengd dubbelspel, waaraan twee Nederlandse koppels zullen meedoen, wordt vrijdag verricht. Het tennistoernooi, met 64 deelnemers bij de mannen en vrouwen, begint zaterdag.