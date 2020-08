Internazionale en Manchester United bereiken kwartfinales Europa League

Internazionale heeft dankzij een 2-0 overwinning op Getafe de kwartfinales van de Europa League bereikt. Door de corona-onderbreking bleef deze achtste finale beperkt tot één duel op neutraal terrein, in Gelsenkirchen. Daar kwam Getafe sterk uit de startblokken, met een grote kopkans voor Nikola Maksimovic; de keeper van Inter redde knap.

Gaandeweg werden ook de Italianen gevaarlijk na een halfuur spelen was het Romeo Lukaku die de score opende met een knap schot. Getafe drong in de tweede helft aan en dacht op 1-1 te komen toen de Spaanse club een penalty mocht nemen. Maar niets bleek minder waar, aanvoerder Jorge Molina schoot naast.

Inter kwam verder niet in problemen en kort nadat hij was ingevallen had oud-Ajacied Christian Eriksen van dichtbij succes: 2-0.

Manchester United

Manchester United speelde de laatste wedstrijd om een plek in de kwartfinales wél op eigen terrein. De ploeg, met Nederlanders Timothy Fosu-Mensah in de basis en een invalbeurt voor Tahith Chong, had een riante voorsprong op LASK en kon zonder zorgen aan de wedstrijd beginnen. In de eerste wedstrijd, in Oostenrijk, wonnen de Engelsen met 5-0.

Maar heel vanzelfsprekend ging het niet, na rust zette Philippe Wiesinger de bezoekende ploeg op voorsprong. De hoop en het feest duurde maar even, na drie minuten maakte Jesse Lingard de gelijkmaker voor The Red Devils. Anthony Martial maakte vlak voor tijd nog de winnende treffer: 2-1.