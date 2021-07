Steeds minder landen willen Spelen organiseren: 'Wordt gezien als geldsmijterij'

De Spelen van Tokio zouden 23 miljard euro kunnen gaan kosten, terwijl de tribunes leeg blijven. - ANP

Brisbane mag de Olympische Zomerspelen van 2032 organiseren. Maar de Australische stad móet het ook wel doen: het was namelijk de enige kandidaat. Er waren wel andere steden geïnteresseerd, zoals Jakarta, Doha en het Duitse Rijn-Roergebied, maar die hebben geen officieel 'bid' ingeleverd. Ook de Zomerspelen van 2024 in Parijs en 2028 in Los Angeles werden gekozen zonder tegenkandidaten. Steeds minder landen willen de Spelen organiseren. Dat komt vooral door de kosten, zegt Ruud Koning, bijzonder hoogleraar sporteconomie aan de Rijksuniversiteit Groningen. "De Spelen worden vaak gezien als geldsmijterij. Vooral in democratische landen ziet de bevolking het nut er niet van in." Komen de Spelen in het geding? Dat de Spelen zo duur zijn, komt door de omvang ervan. Ieder land heeft wel een groot stadion, maar dat is niet genoeg. Koning: "Het zijn zoveel verschillende sporten waar je iets voor moet bouwen." Daarbij stelt het IOC ook allerlei eisen, bijvoorbeeld dat alle evenementen niet te ver van het Olympisch dorp moeten plaatsvinden. De kosten lopen dan ook bijna altijd uit de hand. De Spelen van Tokio kosten zo'n 13 miljard euro, bijna dubbel zoveel als begroot. Volgens twee Japanse kranten is het werkelijke bedrag zelfs 23,6 miljard euro. Sinds de Spelen van 1960 is het budget van Zomer- en Winterspelen gemiddeld 172 procent overstegen. Rio 2016 was een voorbeeld van hoe het mis kan gaan. Een jaar na de Spelen was de deelstaat Rio de Janeiro failliet, het Olympisch park lag er vervallen bij en bendeoorlogen waren weer opgelaaid. Hoe zien de Olympische Spelen er dit jaar eigenlijk uit? Een stoomcursus:

Stoomcursus Olympische Spelen - NOS

Al die tegenslagen hebben gevolgen. Minder landen kandideren zich, ook omdat in referenda tegen de Spelen wordt gestemd, zoals Hamburg in 2015 en Calgary in 2018. Het IOC heeft het selectieproces daarom aangepast. Waar landen eerst twee jaar lang een dure campagne voerden, kiest het IOC nu een 'voorkeurskandidaat'. Landen die hun interesse kenbaar maken, voeren gesprekken met het IOC en vervolgens spreekt het IOC een voorkeur uit. Dit moet de kosten van de campagne verkleinen en corruptie tegengaan. Landen hoeven nu niet meer IOC-leden te ontvangen en paaien. Dat was eerder wel het geval; zo zouden voor de Spelen van Rio en Tokio IOC-leden zijn omgekocht. Ook is een voordeel dat landen niet direct afgewezen worden en in gesprek blijven voor latere Spelen. Maar het nieuwe proces geeft het IOC meer macht en is minder transparant, door al die gesprekken achter gesloten deuren.

Quote De tijd dat sponsoring het overmaken van veel geld was en dan reclame maken, is ruim voorbij. Ruud Koning