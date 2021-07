Farmaceuten stellen miljardenschikking voor in opiatencrisis VS

Oxycodon - ANP

Vier van de grootste farmaceuten in de VS hebben gezamenlijk een miljardenschikking voorgesteld aan tientallen Amerikaanse staten in verband met de opiatencrisis. Miljoenen Amerikanen zijn sinds eind jaren 90 verslaafd geraakt aan zware pijnstillers als oxycodon en fentanyl. Het medicijnmisbruik heeft al aan honderdduizenden mensen het leven gekost. De bedrijven wordt verweten dat ze te weinig hebben gedaan om het grote verslavingsrisico van hun medicijnen duidelijk te maken en in te perken. Staten en gemeenten procederen daarom al jaren tegen de farmaceuten. Met deze schikking zou daar een einde aan gemaakt kunnen worden. Met de schikking is 26 miljard dollar gemoeid. Alle getroffen staten en gemeenten hebben 30 dagen de tijd om zich over het voorstel te buigen. Als ze ermee akkoord gaan, kan het bedrag verspreid over vele jaren ingezet worden om de pijnstillerverslavingsepidemie in de VS aan te pakken. Of het zover komt is de vraag. Sommige lokale overheden zeggen al dat ze niet akkoord willen gaan met het voorstel. Ook de staat Washington wijst het af.

Correspondent Marieke de Vries: "Plat gezegd komt het erop neer dat de farmaceuten verantwoordelijk worden gehouden voor het verslaafd maken van honderdduizenden Amerikanen aan zeer verslavende medicijnen", zegt correspondent Marieke de Vries. "Oxycodon is een pijnstiller die lange tijd bij vrijwel alle ernstige pijnen werd voorgeschreven. Dus na een operatie, bij een hernia, na een bevalling: oxycodon. Maar wat er niet bij vermeld werd, is dat dit verslavende middel bij langer gebruik de structuur in de hersenen verandert. Iemand kan daarna niet meer zonder. Artsen wisten dat ook niet of werden onder druk gezet door de farmaceuten om veel voor te schrijven. Daar worden ze nu voor verantwoordelijk gehouden."