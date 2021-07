Zweedse gevangenen gijzelen bewakers en eisen pizza

Een gijzelingsdrama in een Zweedse gevangenis kreeg gistermiddag een aparte wending toen de twee gijzelnemers pizza's eisten in ruil voor de vrijlating van een van de twee gegijzelde bewakers. Enkele uren na aflevering van het eten werden de gijzelnemers overmeesterd.

De gijzeling in de Hällby-gevangenis in Eskilstuna begon rond het middaguur. Twee voor moord veroordeelde gevangenen overmeesterden twee bewakers en verschansten zich in de bewakerskamer van een afdeling.

In eerste instantie eisten de twee een helikopter om mee te vluchten. Enkele uren later veranderden ze hun eis: pizza voor alle twintig gevangenen op de afdeling in ruil voor een van de bewakers.

Niet betaald

De onderhandelaars besloten toe te geven aan de eis en gaven de ongewone bestelling door aan een lokale pizzeria. Saillant detail: het gevangenispersoneel dat de pizza's bij pizzabakker Beshar Toma op kwam halen, had blijkbaar geen geld bij zich, want Toma kreeg naar eigen zeggen niet betaald, schrijft de Zweedse tv-zender SVT.

In ruil voor de pizza's werd volgens afspraak een van de gegijzelden vrijgelaten. Een paar uur later werd ook de andere bewaker vrijgelaten en gaven de gijzelnemers zich over. Details daarover wilde de gevangenisleiding niet geven.

De gijzelnemers zijn afgevoerd naar het politiebureau van Eskilstuna. Zij zullen later terecht staan voor vrijheidsberoving.