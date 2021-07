Van Gerwen laat zes matchdarts onbenut, maar wint alsnog in stijl

Michael van Gerwen heeft zich voor de kwartfinales van het World Matchplay geplaatst. Makkelijk had de 32-jarige Brabander het niet, maar desondanks rekende hij met 11-8 af met de Engelsman Ian White.

De wedstrijd bleef lange tijd in evenwicht, tot 5-5. Daarna liep Van Gerwen rap uit naar 10-6 en leek hij de wedstrijd in het slot te gooien. Van Gerwen liet echter zes matchdarts onbenut waarna White terugkwam tot 10-8.

Meer was White niet gegeven. Van Gerwen sloot in stijl af, door de wedstrijd met een 121-finish met bullseye uit te gooien. Zo blijft hij in de race voor de winst van het toernooi dat hij in 2015 en 2016 won.

Van Gerwen vs. Aspinall

In de kwartfinales treft Van Gerwen Nathan Aspinall, die eerder op de avond een uitstekende prestatie neerzette door Gary Anderson naar huis te sturen.

Aspinall ging goed van start en pakte een 3-0 voorsprong, een marge die hij lange tijd wist te verdedigen. In slotfase kwam Anderson dichtbij tot 10-8. Aspinall bleef echter koel en schakelde de Schot uit: 11-9.

Peter Wright hield de Schotse eer hoog in het toernooi. De excentrieke darter uit Livingston liet weinig heel van de Engelsman Joe Cullen en hield het met 11-5 kort. In de kwartfinale staat Wright tegenover Smith. Smith won na een spannend gevecht in de eerste verlenging van het toernooi met 13-11 van de Portugees Jose de Sousa.