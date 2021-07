PSV overtuigt tegen Galatasaray en zet grote stap richting Champions League

"Het was een bijna perfecte avond. Hij was perfect geweest als we geen doelpunt tegen hadden gekregen", zei Zahavi na afloop. "We hebben een grote, grote stap gezet. Maar we zijn pas halverwege. In Istanbul wordt het sowieso lastig, we zijn pas halverwege. Maar dit is wel een flinke stap."

De ploeg van trainer Roger Schmidt was heer en meester in eigen huis, met Eran Zahavi als de gevierde man. De Israëlische spits maakte drie treffers en leverde de assist bij de 3-1 van Mario Götze. Volgende week woensdag is de return in Istanbul.

Na rust stelde PSV orde op zaken. Galatasaray, met Ryan Babel in spits en de in Breda geboren en getogen Ömer Bayram als linksback, had ook in de tweede helft weinig in te brengen en Götze schoot na een even soepele als fraaie voetbeweging van Zahavi op mooie wijze de 3-1 binnen.

Uitstekende uitgangspositie

PSV controleerde de wedstrijd, wat Schmidt de luxe bood om Marco van Ginkel, Vertessen en Madueke ruim voor het laatste fluitsignaal te wisselen.

Het feest in het Philips-stadion, dat voor twee derde gevuld was, was compleet toen in de slotfase eerst Zahavi en daarna Götze het net vond. De 5-1 eindstand betekent dat PSV met een gezonde dosis zelfvertrouwen en een uitstekende uitgangspositie kan afreizen naar Turkije.