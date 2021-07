Jakobsen: 'Als mens was ik al terug, nu ben ik als topsprinter waar ik wil zijn'

Fabio Jakobsen krijgt de bloemen na de tweede etappe in de Ronde van Wallonië - ANP

Fabio Jakobsen wist dat hij een goede sprinter was. Voor zijn afschuwelijke val in de Ronde van Polen had hij massasprints gewonnen in de Ronde van Spanje en was hij twee keer de sterkste in de Scheldeprijs, het zogenaamde WK voor sprinters. Maar zou hij ook nog kunnen winnen na bijna een jaar revalideren? Ja, zo bleek woensdag in de tweede etappe van de Ronde van Wallonië. "Het was de tweede massasprint die ik reed, dat is altijd een beetje wennen. Maar ik ben blij dat ik het nog kan, ik ben heel opgelucht", reageerde de sprinter van Deceuninck Quick-Step bij Langs de Lijn En Omstreken op NPO Radio 1.

Drie maanden geleden maakte Jakobsen zijn rentree, in de Ronde van Turkije. Maar daar mengde hij zich nog niet in de sprints. Hij wist ook nog niet precies hoe hij zou reageren in de hectiek van de massasprint. "Mijn trainer zegt altijd: de oude Fabio moet er nog ergens in zitten. En die gaan we proberen eruit te halen", zei hij voor zijn terugkeer in het peloton. Op zijn 24ste wedstrijddag, precies vijftig weken na de horrorcrash, kwam die oude Fabio eruit: ploeggenoot Bert Van Lerberghe zette hem af en Jakobsen bleef Fernando Gaviria en Amaury Capiot voor in de massasprint op het circuit van Zolder. Toen hij over de streep kwam, dacht Jakobsen vooral aan alle mensen die hem in de afgelopen periode hebben bijgestaan: zijn familie, zijn vriendin, zijn ploeg en de artsen die het afgelopen jaar talloze operaties aan zijn gezicht en gebit hebben uitgevoerd. Vorige maand was Fabio Jakobsen te gast in de Avondetappe, waar hij vertelde over zijn periode op de intensive care, de operaties aan zijn gebit en de verstandhouding met Dylan Groenewegen. Bekijk de fragmenten hieronder.

"Ik dacht aan iedereen die me gesteund heeft, die geholpen heeft en vertrouwen heeft gehouden. Ik geloofde erin, maar dan moet het altijd eerst gebeuren. Ik ben sprinter, daar was ik goed in. En nu weet ik dat ik er nog steeds goed in ben", aldus Jakobsen, die hoopt in de komende weken nog beter te worden. "Ik kan niet zeggen dat ik nu niet goed ben, maar de topvorm ben ik nog wel aan het zoeken. Het enige waar ik nog last van heb zijn de littekens in mijn mond. Ik heb een nieuw gebit gekregen, en die littekens trekken nog weleens. Op de fiets en in het dagelijks leven heb ik er geen last van." "Als mens was ik al terug, nu ben ik als topsprinter weer waar ik wil zijn." Felicitatie Groenewegen Jakobsen is de tweede Nederlandse ritwinnaar op rij in de Ronde van Wallonië; dinsdag sprintte Dylan Groenewegen naar de zege. Ook voor de sprinter van Jumbo-Visma was het zijn eerste overwinning sinds de valpartij in Polen, waar hij zelf een aanzienlijk aandeel in had. Jakobsen belandde in de hekken omdat Groenewegen van zijn lijn afweek.

Groenewegen won dinsdag de eerste etappe in Wallonië - ANP

Groenewegen werd negen maanden geschorst en de renners hebben inmiddels samen rond de tafel gezeten, maar op juridisch vlak is de zaak nog niet afgerond. De kou tussen de twee sprinters is ook nog niet uit de lucht, maar na de finish was er woensdag wel even contact. "In de tent waar we omkleedden feliciteerde hij mij. En ik hem ook nog, voor gisteren. We zullen toch met elkaar door moeten. De volgende keer als ik achter hem rij, hoop ik dat hij op zijn lijn blijft", aldus Jakobsen. Groenewegen mengde zich in de tweede etappe overigens niet in de sprint; hij kwam als vijftiende over de streep.