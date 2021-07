Reclamevluchten populair: 'Zien vliegen, doet vliegen'

"Vergeleken met drie jaar geleden doen we nu twee tot drie keer zoveel vluchten. Zien vliegen, doet vliegen", vertelt ondernemer Timo van Wijk. Dat de vliegtuigjes weer meer ingezet worden voor het verspreiden van een boodschap heeft meerdere oorzaken, zeggen ondernemers tegen NH Nieuws .

De boodschappen achter de vliegtuigjes lopen sterk uiteen, van kritiek op de coronamaatregelen, de mondkapjesdeal van Sywert van Lienden en de opstelling van Oranje tot meer recent een eerbetoon aan Peter R. de Vries. Nadat de vraag naar reclamevluchten eerder deze eeuw in een dip zat en het aantal luchtreclamebedrijven afnam, stijgt de markt nu weer boven zichzelf uit.

Er vliegen steeds meer reclamevliegtuigjes over ons land. Sinds het begin van de coronacrisis zien ondernemers in die sector de vraag naar luchtreclame toenemen.

Zo is het verbod op luchtreclame op zondag sinds enkele jaren opgeheven. Dat zorgde al voor een toename, maar sinds Nederland te maken heeft met coronamaatregelen zijn de vliegtuigjes nog populairder.

"We zien met name veel meer felicitaties, puur en alleen omdat mensen niet meer samen konden zijn", zegt luchtreclamemaker Daniël van Vliet. Ook zakelijk wordt er meer gevlogen, bijvoorbeeld door scholen om geslaagde leerlingen te feliciteren en door bedrijven die op zoek zijn naar personeel.

Goed weer speelt ook een belangrijke rol in de populariteit, zeggen de reclamemakers. Als de stranden vol zitten, levert een vlucht langs de kust een groot bereik op. Anderzijds kan het weer ook een spelbreker zijn. Als het te hard waait of het zicht slecht is, mag er niet gevlogen worden.

Vaste route

Om zoveel mogelijk mensen te bereiken wordt vaak dezelfde route gevlogen. De meeste vluchten komen vanaf vliegveld Teuge, bij Apeldoorn. "We vliegen vanaf daar richting Hilversum, door naar Amsterdam, door naar de kust en dan naar het zuiden", vertelt Van Wijk. Het rondje duurt gemiddeld zo'n vier uur.

Na de landing is het voor de reclamemakers hopen op een doorstart van de boodschap via de sociale media.