Feyenoord beducht voor nieuw Europees debacle tegen laagvlieger FC Drita

Feyenoord begint donderdagavond na een serie oefenwedstrijden nu echt aan het nieuwe seizoen. In Kosovo start de ploeg een nieuwe Europese campagne, met FC Drita als tegenstander. Een Europese laagvlieger, op papier, die Feyenoord geen problemen zou moeten opleveren. Maar de Rotterdammers weten wel beter. In 2018 kwam er goedbeschouwd na één wedstrijd al een einde aan het Europese seizoen. In de derde voorronde van de Europa League ging Feyenoord er met 4-0 af tegen AS Trencín, de toenmalige nummer vijf van Slowakije. De pijnlijke nederlaag kon een week later niet worden weggepoetst met 1-1. Middenvelder Jens Toornstra haalde het verlies nog een keer aan in aanloop naar het duel van donderdagavond. "Die onderschatting is er bij mij in elk geval niet meer. Daarvan heb ik wel geleerd. Je kunt je in iedere tegenstander verslikken, het is aan ons om dat nu te voorkomen."

Ook trainer Arne Slot maakte een dergelijke uitglijder mee. De toenmalige assistent-trainer van AZ werd in hetzelfde jaar in de voorrondes van de Europa League uitgeschakeld door Kairat Almaty uit Kazachstan. "Iedereen vond het toen ook schandalig dat we daarvan verloren", aldus Slot. "Maar het is zichtbaar in het hedendaagse internationale voetbal; ook als ons nationale team tegen kleine landen speelt, winnen ze niet meer heel dik." Slot is dus op zijn hoede. Zeker na de analyse van de drievoudig nationaal kampioen van Kosovo. "Ze spelen verzorgd voetbal, maar zetten niet al te hoog druk", deelde hij de bevindingen. "Hun buitenspelers zijn zeer gevaarlijk, zeker op de counter. We zullen scherp moeten zijn om deze ploeg uit te schakelen." Nieuwe aanvoerder De oefenmeester moet na het vertrek van Steven Berghuis naar Ajax een nieuwe aanvoerder kiezen. Die keuze schuift Slot nog even voor zich uit. "De selectie is nog niet af. Er komt nog een aantal jongens bij, een aantal is laat ingestroomd. Ik geef mezelf nog even de tijd om de exacte hiërarchie in de groep te leren kennen om de keuze te bepalen." "Voor nu schuif ik de afspraken van vorig seizoen door, dat betekent dat Leroy Fer, toen tweede aanvoerder, nu aanvoerder zal zijn." Donderdag kan Slot rekenen op Luis Sinisterra. De Colombiaanse aanvaller stapte vorige week tijdens een oefenduel tegen Werder Bremen geblesseerd van het veld, maar traint weer mee. Aanwinst Alireza Jahanbakhsh is nog niet speelgerechtigd voor het duel met Drita.