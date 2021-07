Duizenden bezoekers, lange rijen en veel emoties: afscheid Peter R. de Vries in beeld

Iedereen die dat wilde kon vandaag afscheid nemen van Peter R. de Vries. Van 11.00 uur tot 20.00 uur was theater Carré in Amsterdam geopend voor belangstellenden, die langs de baar van de vermoorde misdaadverslaggever konden lopen. Nederlanders deden dat massaal. Al vanaf 's ochtends vroeg ontstond er een rij voor Carré. De eerste mensen waren al om 07.00 uur aanwezig.

Vroeg in de ochtend was het nog niet zo druk - ANP

"Ik wilde met die warmte niet te lang in de rij staan", zei een man vooraan in de rij. Hij noemde De Vries een held. "Ik vind het heel erg, het doet me heel erg zeer", zei een mevrouw verderop in de rij. "Het is hartverscheurend, ik krijg er kippenvel van." Al snel kwamen er steeds meer mensen en ontstond er een lange rij voor het theater. De wachttijd bedroeg volgens de politie op enig moment drie uur. Vanwege de felle zon werd er water uitgedeeld aan het publiek.

Rij voor Carré groeit en is honderden meters lang - NOS

Eenmaal binnen konden de mensen langs de kist lopen, die omringd werd door bloemen. Ook stond er een grote foto van De Vries.

Kist Peter R. de Vries 2 - RTL Boulevard

Bij het verlaten van het theater waren veel mensen emotioneel. "Het overweldigt me, zo veel bloemen", zei een van de bezoekers. "Het komt meer binnen dan je van te voren denkt", zei een ander. "Dit is nog het laatste eigenlijk dat we voor Peter R. de Vries kunnen doen", zei een vrouw, "om hem te laten weten hoeveel Nederland van hem hield."

Veel emotie bij bezoekers: 'Peter was dapper, we moeten allemaal dapper zijn' - NOS

Rond 15.00 uur was de wachttijd afgenomen tot iets minder dan een uur, maar later in de middag nam die weer toe naar zo'n anderhalf uur. Volgens uitvaartonderneming Monuta waren er om 20.00 uur, de officiële sluitingstijd, 6000 mensen binnen geweest. Buiten stonden toen nog honderden mensen te wachten. Deze mensen kregen ook nog de gelegenheid om afscheid te nemen van De Vries, maar nieuwe mensen mochten vanaf dat moment niet meer aansluiten in de rij. Rond 21.00 uur was iedereen binnen geweest en sloot theater Carré de deuren.

Quote We hebben heel veel verschillende mensen gezien uit alle lagen van de bevolking en vanuit heel Nederland. Woordvoerder Monuta

Volgens een woordvoerder van Monuta is de dag rustig en respectvol verlopen. Er waren geen incidenten. "We hebben heel veel verschillende mensen gezien uit alle lagen van de bevolking en vanuit heel Nederland. Peter heeft ontzettend veel cases gedaan in zijn leven en superveel mensen ontmoet. Hij heeft veel voor al die mensen betekend", aldus de woordvoerder. Hartverwarmend De familie van Peter R. de Vries bedankte alle belangstellenden die naar theater Carré zijn gekomen om afscheid te nemen van de vermoorde misdaadverslaggever. "Het is hartverwarmend om te zien dat zoveel mensen gekomen zijn om Peter een laatste eer te bewijzen", schreef zijn zoon Royce de Vries op Twitter.

Morgen om 11.00 uur nemen familie, vrienden, collega's en anderen die de misdaadverslaggever persoonlijk kenden afscheid in besloten kring. Dan draaien ook alle grote radiozenders het lievelingsnummer van De Vries: A Whiter Shade of Pale van Procol Harum. Peter R. de Vries werd op 6 juli in het centrum van Amsterdam neergeschoten na een uitzending van RTL Boulevard waarin hij optrad. Vorige week donderdag overleed hij aan de gevolgen van die aanslag.