FC Kopenhagen bezorgt Nederland goed nieuws over coëfficiëntenlijst

De kampioen van de eredivisie plaatst zich komend seizoen rechtstreeks voor de groepsfase van de Champions League. Door de uitschakeling van Basaksehir in de Europa League is Nederland op de coëfficiëntenlijst van de UEFA zeker van een plaats in de toptien.

Nederland staat voorlopig negende in het landenklassement van de Europese voetbalbond. Oekraïne en Turkije hadden Nederland echter nog kunnen passeren.

Basaksehir, de laatste Turkse ploeg die nog in Europa actief was, werd door FC Kopenhagen uitgeschakeld. Daardoor houdt Nederland Turkije achter zich. Oekraïne (Sjachtar Donetsk) kan Nederland nog wel voorbijgaan.

Ajax nog in afwachting

Ajax, dat op de eerste plaats stond toen de eredivisie werd afgebroken wegens corona, is nog in afwachting of het nog kwalificatie moet spelen om in de groepsfase van de Champions League terecht te komen.

Die kans is klein, want alleen als Napoli of Olympique Lyonnais eind deze maand de hervatting van de Champions League wint, moet Ajax nog kwalificatiewedstrijden spelen voor het nieuwe seizoen. De Italiaanse en de Franse club zijn via de eigen competitie niet geplaatst voor Champions League-voetbal.

Dat is komend seizoen dus hoe dan ook anders. De eredivisiekampioen van het seizoen 2020/2021 is geplaatst voor de groepsfase.