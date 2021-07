Familie Peter R. de Vries 'geraakt' door toeloop bij publiek afscheid

De eerste bezoekers stonden al vroeg in de ochtend voor Carré te wachten. Op het toppunt van de drukte was de wachttijd volgens de politie opgelopen tot drie uur. Om 18.30 uur moesten mensen nog anderhalf uur in de rij staan.

Peter R. de Vries werd op 6 juli in het centrum van Amsterdam neergeschoten na zijn optreden in RTL Boulevard. Anderhalve week later overleed hij aan zijn verwondingen. Morgen vindt de uitvaart plaats in besloten kring.