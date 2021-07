Oranjevrouwen op zoek naar vrijheid: 'Amper het gevoel op de Spelen te zijn'

"Tot vanavond hadden we amper het gevoel dat we op de Olympische Spelen zijn", vertelt Vivianne Miedema. "Dat je niet af en toe naar buiten kan om een frisse neus te halen, is moeilijk. Helemaal als je alleen op een kamer zit die vrij krap is en waar de wifi ook hapert", aldus de spits.

Tijdens het trainingskamp in Kamogawa kon er nog een frisse neus worden gehaald in een afgesloten gedeelte in de tuin van het hotel. Sinds zaterdag verblijft de ploeg in Sendai, waar er nauwelijks ruimte is om naar buiten te gaan.

In tegenstelling tot de meeste atleten zit de ploeg niet in het olympische dorp in Tokio. In de Japanse hoofdstad zou er iets meer bewegingsruimte zijn, begreep de spits van enkele ploeggenoten van haar club Arsenal.

Miedema: "Ze hebben daar iets meer vrijheid dan wij hier. Tot nu toe doen we het met z'n allen prima. Hopelijk krijgen we verderop in het toernooi wat meer vrijheid."

Volgens de KNVB leeft het issue bij meer landen en is er met enkele andere bonden, zoals de Britse en Canadese, contact geweest. Gezamenlijk is het probleem aangekaart bij het organisatiecomité, de Japanse overheid, het Internationaal Olympisch Comité (IOC), de wereldvoetbalbond FIFA en de chefs de mission van de sportploegen.

Honderd keer zeuren

Miedema is zich ervan bewust dat het erbij hoort. "We weten dat deze Spelen niet normaal zijn. We kunnen daar wel honderd keer over zeuren, maar uiteindelijk moeten we gewoon op het veld presteren."

Presteren lukte de eerste olympische wedstrijd prima. De voetbalvrouwen openden hun toernooi met een klinkende 10-3 zege op Zambia. Miedema was vier keer trefzeker.