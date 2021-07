Proef met honderden korven en fuiken in strijd tegen rivierkreeft

De Amerikaanse rivierkreeft bezorgt natuurbeheerders hoofdpijn. De exoot eet alles op wat er te vinden is, graaft gevaarlijke holen en gaten en plant zich ook nog eens makkelijk voort. De populatie moet worden ingeperkt, maar de vraag is hoe. In Tienhoven doen ze er onderzoek naar.

Onderzoek in de Molenpolder moet leren hoe de kreeften efficiënt uit het water kunnen worden gehaald. "We weten best wel hoe je een kreeft moet vangen, maar ze sneller vangen dan dat zij zich kunnen voortplanten, dat is een hele opgave", zegt ecoloog Gerard ter Heerdt.

Het mondjesmaat vangen van de kreeft heeft geen zin, aldus Ter Heerdt. De kreeften planten zich makkelijk voort, tot wel 200 jonge kreeftjes per keer. "Als we niet snel genoeg vissen, zijn er wel wat minder kreeften, maar is er meer voedsel voor de kreeften die overblijven." Dat leidt ertoe dat er juist weer meer kleine kreeftjes bij komen.

Duizenden kreeften

Om erachter te komen hoe de dieren op grote schaal kunnen worden gevangen, zijn er afgelopen weken zo'n 300 fuiken en 1500 korven uitgezet. Ze worden om de paar dagen geleegd. "We zijn vier weken bezig en hebben nu ongeveer 2000 kilo aan rivierkreeft gevangen", vertelt visser Jouke Kampen. Dat zijn duizenden kreeften.