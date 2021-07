'Kijk met bredere blik naar arbeidsmigratie', zegt adviesraad

Langzaam begint een discussie te ontstaan over de logica van het hier naartoe halen van arbeidsmigranten. Want waarom zou je bedrijven hier moeten houden als zij onvoldoende personeel in Nederland kunnen vinden? Burgemeester Strous van Maasgouw (Midden-Limburg) wierp die vraag op nadat de arbeidsinspectie Roemeense arbeidsmigranten aantrof op een boerderij in Linne .

Voorzitter Monique Kremer van de ACVZ pleit voor een apart adviesorgaan voor arbeidsmigratie dat zich met dit vraagstuk bezig moet houden. Ook omdat inmiddels naar arbeidsmigranten van buiten de EU wordt gelonkt. Daarnaast moet er wat haar betreft een minister voor Migratie en Samenleven komen. "We moeten naar de brede welvaart kijken en niet alleen naar de economische belangen", stelt Kremer. "We moeten ook burgers daar meer bij raadplegen."

Maar met een bredere blik naar arbeidsmigratie kijken is nodig, zegt de ACVZ in een recent advies aan het volgende kabinet. En daarbij moet ook de vraag op tafel komen of elke bedrijfstak maar arbeidsmigranten naar Nederland moet kunnen halen.

De groeiende vraag naar arbeidsmigranten, misstanden bij huisvesting en slechte arbeidsomstandigheden zijn voor de adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) reden om een discussie op te starten over het reguleren van arbeidsmigratie. De inzet daarbij is niet om het werknemers uit andere EU-landen onmogelijk te maken om naar Nederland te komen; dat kan vanwege het EU-beginsel van vrij verkeer niet.

Vooral ondernemers volgen de ontwikkeling van arbeidsmigratie met argusogen. Zij hebben arbeidsmigranten nodig, vanwege het tekort aan beschikbaar personeel in Nederland. Ze dringen er bij lokale bestuurders en bij het Rijk op aan meer huisvesting te realiseren voor die werknemers, met name uit Oost- Europa.

Vorig jaar kwamen minder arbeidsmigranten en kennismigranten naar Nederland. In de eerste maanden van dit jaar lijkt er wel weer een toename te zijn. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek . Een belangrijke oorzaak voor de eerdere daling is de wereldwijde coronapandemie, die reizen moeilijk maakte.

Het voorval heeft Strous de ogen geopend. Nederland zou zich op landelijk niveau moeten afvragen of het nog wel te doen is om zoveel arbeidsintensieve activiteiten in Nederland te laten plaatsvinden. "We halen mensen uit Oost-Europa hierheen, waar ze voor een schijntje onze asperges steken of in de vleesindustrie werken. Maar we hebben geen huizen voor ze, waardoor er dit soort situaties ontstaan."

Het is volgens haar tijd voor een discussie. "De discussie over of we een deel van dit soort arbeidsintensieve sectoren niet naar Oost-Europa moeten verplaatsen?"

Arbeidsmigranten noodzakelijk

Eén van de regio's met veel arbeidsmigranten is het kassengebied in het Westland. Daar werken zo'n 12.000 arbeidsmigranten, in piekperiodes 16.000. Van hen wonen er 4500 binnen de gemeentegrenzen. Het tekort aan woonruimte leidt ertoe dat veel van hen, met soms slechte woonomstandigheden en hoge huren, verblijven in Haagse en Rotterdamse wijken. En soms zelfs op vakantieparken elders in het land.

Bij het gemeentebestuur van Westland staat niet ter discussie of de huidige aantal arbeidsmigranten nodig zijn. En al helemaal niet of kassen en tuinders maar naar elders moeten verhuizen. In tegendeel, gepensioneerde tuinders worden juist aangespoord hun tuinbouwgronden wel beschikbaar te houden.