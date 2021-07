Jakobsen wint eerste etappe sinds zware val: 'Kan nu zeggen dat ik terug ben'

Fabio Jakobsen heeft in de Ronde van Wallonië zijn eerste ritzege sinds zijn rentree in het peloton geboekt. De sprinter, die 349 dagen geleden hard ten val kwam en vreesde voor zijn leven, klopte Fernando Gaviria en Amaury Capiot in de massasprint.

In augustus vorig jaar raakte Jakobsen zwaargewond na een horrorcrash in de Ronde van Polen, waarbij Dylan Groenewegen van zijn lijn afweek.

Groenewegen sprint niet mee

Groenewegen, die vanwege zijn aandeel in de crash een schorsing van negen maanden moest uitzitten, maakte in mei zijn rentree in de Giro d'Italia. Hij won dinsdag in Wallonië zijn eerste etappe sinds zijn terugkeer.

Groenewegen mengde zich niet in de sprint in de tweede rit, die vanwege de watersnood in Wallonië verplaatst was naar het Formule 1-circuit van Zolder. De sprinter van Jumbo-Visma kwam als vijftiende over de streep en blijft leider in het algemeen klassement.