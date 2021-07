Hoe bijzonder is die dikke laag aangespoelde mosdiertjes op Ameland?

Het is een bijzonder gezicht: de kilometers lange sliert harige mosdiertjes op het strand van Ameland. De stranden aan de Noordzeekust en op de Waddeneilanden zijn bekend met de mosdiertjes, maar de hoeveelheden die op Ameland zijn aangespoeld zijn bijzonder. Het zijn er zoveel, dat ze vanwege stankoverlast worden verwijderd. Waar komen de mosdiertjes vandaan, waarom zijn het er zo veel en waarom stinken ze zo?

"Mosdiertjes zijn beestjes van nog geen millimeter groot die in zee leven", legt ecoloog en wetenschapsjournalist Cora de Leeuw uit. Ze is verbonden aan de Waddenacademie en publiceerde onlangs een uitgebreid artikel in de Leeuwarder Courant over het fenomeen.

"Ze hebben een huisje van kalk dat ze beschermt tegen de buitenwereld en vormen kolonies op onder meer rotsen, zeewier en poliepen op de bodem van de zee. Mosdiertjes komen over de hele wereld voor, vooral in tropische wateren, en er zijn meer dan 6000 soorten."

Ze leven ook in de Noordzee en spoelen elk jaar aan op Nederlandse stranden, maar zelden in de hoeveelheden die nu op de stranden van Ameland liggen. "Alleen in 1965 was er een enorme invasie van mosdiertjes in Nederland en Duitsland. Sinds afgelopen najaar worden ze weer vaker op de Nederlandse en Belgische stranden gevonden, op sommige plaatsen in een centimeters dik en kilometers lang spoor. Het gaat alles bij elkaar om miljarden diertjes."

De mosdiertjes vormen een sliert van wel enkele kilometers op Ameland: