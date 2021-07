Jort Kelder betaalde voor filmpjes Baudet, ontkent belangenverstrengeling

Jort Kelder, presentator van diverse radio- en tv-programma's bij de NPO, bevestigt dat hij in 2017 een van zijn redacteuren heeft betaald om campagnefilmpjes te maken voor Forum voor Democratie. In zijn eigen podcast zegt Kelder dat hij daarmee niets onoorbaars heeft gedaan. "Dit heeft op mijn onafhankelijkheid werkelijk geen enkele invloed. Dat vind ik zo'n onzin."

Forum-leider Thierry Baudet onthulde vorige week dat hij in de aanloop naar de verkiezingen van 2017 financieel gesteund is door Kelder. Die was toen net gestopt met het programma Hoe heurt het eigenlijk? Een van zijn redacteuren zat daardoor een maand lang zonder werk.

'Groot geschenk van Jort'

Volgens Baudet bood Kelder aan om de redacteur uit eigen zak door te betalen, zodat die een maand lang elke dag een filmpje zou kunnen maken voor de campagne van Forum. "Dat was echt een groot geschenk van Jort", zei Baudet vorige week. Fragmenten van die filmpjes kwamen ook weer terug in de talkshows van de NPO, in de aanloop naar de verkiezingen. Baudet: "Dat zorgde voor publiciteit." Forum kwam in 2017 met twee zetels in de Tweede Kamer.

Volgens Kelder is het allemaal een beetje anders gegaan, maar klopt het dat hij de redacteur een maand lang heeft betaald en in contact heeft gebracht met Baudet. De redacteur wilde eigenlijk een carrièreswitch maken en reportages gaan maken, vertelt Kelder in zijn podcast. Hij zou hem toen geadviseerd hebben zich op de politieke campagnes te storten.

Die van Forum leek Kelder de meeste interessante, omdat Baudet nieuw was en er veel om hem te doen was. "Maar ik heb me er verder eerlijk gezegd helemaal niet mee bemoeid", zegt de presentator in zijn podcast. "Ik heb die filmpjes helemaal nooit gezien." Als de redacteur liever de campagne van GroenLinks of de Partij voor de Dieren had willen volgen, had Kelder het naar eigen zeggen ook prima gevonden. "Dan had ik Marianne Thieme gebeld."

'Soort heksenjacht'

Inmiddels is Kelder een van de presentatoren van Op1, in 2017 trad hij nog regelmatig op als politiek duider in talkshows van de NPO. Dat deed hij naar eigen zeggen altijd objectief, al twijfelen sommigen daar nu aan. Kelder noemt dat "een soort heksenjacht". "Er is een soort framing in dit land gaande dat als je Baudet kent, je fout bent en niet bij de publieke omroep mag werken of zo."

Vorige maand lag de objectiviteit van de publieke omroep onder vuur vanwege de bemoeienis van D66 en Buitenlandse Zaken met een documentaire van de VPRO over Sigrid Kaag. Die documentaire werd in de aanloop naar de verkiezingen van afgelopen maart uitgezonden. Achteraf bleek dat de makers verschillende passages op verzoek van het campagneteam van Kaag inhoudelijk hadden aangepast.