Tijgerpython gevonden langs A2: 'Je wil niet dat zo'n dier een woonwijk in gaat'

In de buurt van de snelweg A2 bij Maarssenbroek is gisteravond een tijgerpython gevonden. Het gaat om een wurgslang die in het wild alleen in Azië voorkomt. Medewerkers van de dierenambulance gaan er dan ook van uit dat het dier gedumpt is.

De slang lag naast de snelweg in het gras en werd opgemerkt tijdens werkzaamheden. Het dier was "erg agressief en bijterig", volgens een woordvoerder van de dierenambulance in Stichtse Vecht. "Het is officieel een wurgslang. Die bijten eerst en gaan dan wurgen. Je wil niet dat zo'n dier een woonwijk in gaat."

Jonkie

Deskundigen van Reptielenopvang Zwanenburg hebben het dier gevangen en meegenomen. Gevaar voor de omgeving is er niet geweest, zegt een medewerker. De tijgerpython is een jonkie en daarom nog niet in staat om grotere dieren of mensen te wurgen.

Volwassen tijgerpythons worden vijf tot zeven meter lang, de gevonden slang is ruim één meter, schrijft RTV Utrecht.

Gedumpt

De vraag is hoe het dier naast de snelweg is beland. "Er zijn twee opties: hij is ontsnapt of hij is gedumpt. Maar als-ie zou zijn ontsnapt, had de eigenaar al wel aan de bel getrokken", vermoedt de woordvoerder van de dierenambulance.

De dierenambulance roept de eigenaar op zich te melden.