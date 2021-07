Oogziekenhuis Rotterdam ontruimd na brand in kelder

In de kelder van het Oogziekenhuis in Rotterdam is vanmiddag brand ontstaan. Het ziekenhuis is vanwege de rook die de brand veroorzaakte ontruimd.

Alle medewerkers, bezoekers en patiënten zijn geëvacueerd. Patiënten werden buiten opgevangen door toegesnelde hulpdiensten. Volgens oogarts Tjeerd de Faber verliep de ontruiming van het ziekenhuis zonder problemen. "Het was wel even schrikken", zegt hij. "We hebben alle mensen naar buiten gebracht, maar je zit ook met mensen die geopereerd worden. Je kan iemand die onder narcose is niet zomaar naar buiten rollen, maar dat is allemaal goed gegaan", zegt hij tegen Rijnmond.

Volgens de veiligheidsregio ging het om een brand in een kartoncontainer in de kelder. Hoe het vuur is ontstaan is nog onbekend. De brand is geblust, maar vanwege de rookontwikkeling blijft het ziekenhuis tot zeker 18.00 uur gesloten.

Of er vanavond nog spoedoperaties plaatsvinden, is niet duidelijk.