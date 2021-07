De Jonge verandert alternatieve WOB-werkwijze niet en gaat in hoger beroep

Het ministerie van Volksgezondheid (VWS) blijft vasthouden aan de alternatieve manier waarop het WOB-verzoeken over het coronabeleid afhandelt. De rechter oordeelde vorige maand dat die werkwijze niet mag.

Sinds het begin van de coronacrisis bepaalt het ministerie zelf wanneer, welke documenten naar buiten komen, terwijl WOB-verzoeken eigenlijk per stuk en binnen acht weken moeten worden behandeld. Nieuwsuur spande een rechtszaak aan vanwege die werkwijze.

In die zaak besliste de rechter drie weken geleden dat het ministerie WOB-verzoeken inderdaad per stuk moet afhandelen. VWS gaat nu in hoger beroep tegen die uitspraak, ondanks dat een meerderheid van Tweede Kamer minister Hugo de Jonge opriep om naar de rechter te luisteren en niet "deelplukjes" informatie openbaar te maken.