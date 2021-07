Bezoekers en Japanners leven gescheiden in Tokio, maar systeem is niet waterdicht

Met meer dan 1800 coronabesmettingen in de regio Tokio op een dag lijkt de vijfde coronagolf voor Japan een feit. Het is het hoogste dagtotaal sinds januari. Voor Tokio geldt al de noodtoestand, dat houdt onder meer in dat er 's avonds geen alcohol wordt geschonken en dat karaokegelegenheden gesloten moeten blijven.

Het organiseren van de Olympische Spelen maakt de huidige situatie alleen maar onzekerder, waarschuwt Naoto Ueyama, het hoofd van de Japanse doktersfederatie. "Als het aantal infecties op deze manier doorstijgt, dan zullen we een groei zien die we niet eerder hebben meegemaakt", zegt Ueyama. "Ik maak me zorgen dat meer mensen zonder medische zorg komen te overlijden als het aantal infecties hoger oploopt."

Minder dan een kwart van de Japanners is volledig gevaccineerd.

Er zijn volgens Ueyama twee oorzaken voor de stijging. "De eerste is dat de besmettelijkheid van de varianten buitengewoon hoog is. Ook zullen de maatregelen minder goed werken door het houden van de Olympische Spelen, want het aantal mensen dat naar buiten gaat, daalt niet. En deze twee oorzaken komen nu steeds meer samen."

Bijna de helft van het aantal besmettingen in Japan is met de deltavariant.

Veertien dagen in een bubbel

Bij de meeste olympische sporten is weliswaar geen publiek, maar toch zijn er tienduizenden mensen vanuit de hele wereld naar Japan gekomen voor het evenement. Niet alleen de sporters, ook begeleidende staf, media en ondernemers.

De Japanse overheid doet er alles aan om te voorkomen dat de Japanners niet in contact komen met de buitenlandse bezoekers, onder meer door de bezoekers in een eigen bubbel te plaatsen. Zij mogen maar op een beperkt aantal plekken komen in Japan, waaronder de officiële olympische locaties.

Pas na veertien dagen in Tokio en na verschillende coronatesten mogen buitenlandse bezoekers zich vrij door de stad bewegen. Maar ook dan blijft het advies gelden om terughoudend te zijn in het contact met de lokale bevolking.