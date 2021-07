6945 nieuwe coronabesmettingen, daling lijkt ingezet

Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur vanmorgen 6945 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 142 meer dan gisteren.

Op weekbasis stijgt het aantal positieve coronatests ook: in de afgelopen zeven dagen werden gemiddeld 9460 positieve tests per dag geregistreerd. Dat is 13 procent meer dan de zeven dagen daarvoor.

Tegelijkertijd begint het aantal positieve tests een daling te vertonen. Waar een week geleden op woensdag nog ruim 10.000 positieve tests werden gemeld, zijn dat er nu zo'n 3000 minder. De komende dagen moet blijken of de daling definitief is ingezet.